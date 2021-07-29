美國疫情丨聯邦政府強制員工接種疫苗　美國政府能帶起頭作用嗎？

美國總統拜登（Joe Biden）預料在7月29日稍後時間，將宣布要求所有聯邦員工必須接種新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，以應對正在反彈的疫情。美國自年初大規模推行接種疫苗後，疫情一度趨向緩和，但在Delta變種病毒的肆虐下，新增確診個案再度回升，令美國政府使出強制接種疫苗的招數，究竟這能帶出起頭作用嗎？



在7月26日，美國退伍軍人事務部要求所有照顧醫護人員要接種疫苗，成為了首個聯邦政府機構要求員工接種。拜登宣布要求所有聯邦員工接種新冠疫苗，目的是希望樹立榜樣，讓更多的企業跟隨。

美國現時有近57%的國民完成最少一劑疫苗。拜登把疫情的反彈歸咎於未有接種疫苗的人們，並稱若所有都接種疫苗，「美國將會變得不一樣。」

圖為7月27日，美國紐約一間迪士尼精品店，門外貼着說明只有完成接種疫苗的人才可不戴口罩入內。（Reuters）

企業或遭員工控訴

在美國，目前要求員工接種疫苗的企業仍然很少。一個原因是這很容易成為員工權益的爭拗，強制員工接種的企業可能會被員工控訴。例如在6月時美國德州侯斯敦循道醫院（Houston Methodist Hospital）有178名員工因為拒絕應醫院要求接種疫苗，被停職或辭職。有員工入稟法院，指控醫院「強迫員工進行有如納粹的科學實驗」，被法官駁回。

隨着拜登政府大力推行疫苗接種及疫情回升，國內接種氣氛出現一定變化。民調公司Willis Towers Watson在5月對660名美國企業的調查顯示，72%的僱主表示他們不會要求員工接種疫苗，不過自疫情回升以後，有些僱主改變了想法。

圖為7月23日，佛羅里達醫療衛生局在社區推行疫苗接種街站，協助社區居民接種。（Reuters）

除了醫療機構，一些傳媒企業也開始要求員工接種疫苗，例如美國《華盛頓郵報》要求在家工作的員工需要完成兩劑疫苗接種，才可在9月返回公司。

美國在全國推廣強行接種仍有一定困難，因目前的新冠疫苗只獲緊急授權使用。在一些州分，如蒙大拿州明確有法律規定，禁止企業無法強迫要求接種只獲緊急授權的疫苗。利諾伊州、愛達荷州和北卡羅來納州亦有意建立類似法律，成為障礙。