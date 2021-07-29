東京奧運丨2名撐竿跳選手確診被迫退賽　包括美國名將肯德里克斯

日本東京奧運在7月29日踏入第6天賽事，再有運動員因確診感染新冠肺炎（COVID-19）而被迫退賽，當中包括美國撐竿跳選手、兩屆世錦賽冠軍肯德里克斯（Sam Kendricks），他對病毒測試呈陽性反應，不能參加今屆奧運賽事。澳洲田徑隊一度要緊急隔離及檢測。



28歲的肯德里克斯是上屆巴西里約奧運銅牌得主，他與瑞典世界紀錄保持者杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）的對決，本來是今屆撐竿跳比賽的焦點之一。

圖為6月21日美國撐竿跳選手肯德里克斯在俄勒岡州參與美國奧運田徑選拔賽。（AP）

美國奧運委員會（USOPC）29日在社交媒體Twitter證實有關消息，並稱肯德里克斯已轉移至酒店接受隔離。

澳洲田徑隊一度隔離

受事件影響，澳洲63名運動員一度要留在自己房間隔離，作為防止病毒傳播的預防措施，他們在呈陰性的檢測結果出爐後，於29日稍後時間恢復正常活動。

阿根廷撐竿跳選手基亞拉維利奧（German Chiaraviglio）亦在社交網站證實，自己因檢測結果呈陽性而退出比賽，並正在酒店接受隔離。

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日本個案首破萬宗

東京舉行奧運賽事之際，當地疫情持續惡化，東京都確診個案7月29日新增3,865宗，連續第3天創單日新高，數目較28日的3,177宗多近700宗。

當地29日的單日確診個案幾乎是7月22日的兩倍，顯示出病毒快速傳播。

全國確診個案亦連日創紀錄，繼28日新增9,576宗個案、創單日新高後，再在29日增加逾萬宗個案，是日本爆發疫情以來，單日個案數目首次超過1萬宗。