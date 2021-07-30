新冠肺炎｜以色列為60歲以上長者提供疫苗加強劑　總統率先接種

以色列的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，總理貝內特（Naftali Bennett）7月29日宣布，為當地已經完全接種的60歲以上長者提供第三劑新冠疫苗，創下全球首例。
貝內特表示，事實證明疫苗是安全，並保障大家避免出現嚴重病徵甚至喪生。他認為新冠疫苗像流感疫苗一樣，需要定期接種才能加強保護力。總統赫爾佐格（Isaac Herzog）將會率先在30日接種加強劑疫苗，而在5個月或之前已完全接種60歲以上民眾則可在8月1日起報名。
以色列是全球其中一個接種計劃最快的國家，全國大約930萬人口中，有超過57%人口已經完成接種輝瑞與BioNTech的疫苗，而40歲以上人士則有80%已接種。雖然接種計劃令當地比其他地方更高重開經濟，惟傳染力極高的Delta變種病毒肆虐，導致以色列政府決定為民眾提供加強劑。
目前歐盟或美國都沒有批准使用疫苗加強劑，挪威則正在進行大規模臨床實驗評估第三劑疫苗成效，因此到底何時及誰人需要接種加強劑，至今都未有明確答案。
↓想知道疫情持績期間其他地方民眾的生活？請點擊放大觀看：
新冠肺炎︱以色列考慮讓長者接種第3劑輝瑞疫苗新冠肺炎︱以色列擬為患嚴重疾病兒童接種疫苗美國疫情丨聯邦政府強制員工接種疫苗 美國政府能帶起頭作用嗎？Delta來勢洶洶 歐美紛出招推強制接種疫苗可行嗎？︱國際晨報