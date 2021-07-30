菅義偉稱奧運與疫情惡化無關　IOC：民眾與運動員活在平行世界

日本的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，涉Delta的變異病毒株在以城市為中心的地方傳播，東京確診個案數字更創新高。惟日本首相菅義偉及國際奧委會均否認疫情升溫與辦賽有關。



日本政府30日建議對埼玉、千葉、神奈川、大阪4府縣追加發布緊急事態宣言；東京都與沖繩縣的緊急事態宣言期限也從8月22日延長至31日。日本首相菅義偉料30日稍後時間公布有關決定。

菅義偉稱：「由於我們採取遏制病毒的措施，例如減少人流（在公共場合）以及加強邊境管制以防止外國遊客傳播病毒，因此我認為（兩者）沒有關係。」

國際奧運委員會（International Olympic Committee，IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）29日也有類似說法。他當天在記者會上強調，奧運會不太可能成為一個傳染源，因運動員與東京民眾「生活在一個完全不同的平行世界」。

日本新冠肺炎疫情：圖為7月29日，東京一名長者躲避烈日，站在有遮陰的地。（AP）

東京奧運舉行至一半之際，日本29日新增確診個案10,693個創新高，單日新增確診個案逾1萬個；29日東京新增確診個案3,865個，為當地單日新高。對比之下，在奧運相關人士入境前，東京每日新增確診個案少於700個。

大會規定來自其他國家的運動員以及代表團人士須在「奧運氣泡」（Olympic bubble）中遵守嚴格規定。此外大部份場館已禁止公眾入內觀賽。惟路透社30引述專家稱，擔心舉行奧運會是對外傳播含糊不清的訊息，令公眾對於在Delta傳播期間需限制活動一事產生誤會。