美媒：為與中國競爭　我們送美國總統上太空吧

為了「在與中國的太空競賽中取得優勢」，《華爾街日報》7月29日向總統拜登（Joe Biden）提出要求，「美國應該送總統上太空」。



2021年7月20日，亞馬遜公司創始人貝索斯（Jeff Bezos）完成首次太空旅行。（Reuters）

美國《華爾街日報》7月29日刊登了一篇由美國空軍中校穆德（Christopher Mulder）和中國台灣地區的富布賴特學者皮列羅（Raphael Piliero）共同撰寫的觀點文章。

文章內容提到，美國總統有責任激勵和領導所有的美國人，並且要在世界舞台上樹立榜樣。因此，為了充分理解這一責任，美國應該讓總統上太空，「親自從外太空這個最高有利位置觀察地球」。

文章認為，為了重新點燃美國冒險精神，在2030年前美國總統應該上一次太空。這可以向外界宣告，太空是美國領導層的首要任務，也將表明最好的時刻還沒有到來。

此外，為了「在與中國的太空競賽中取得優勢」，美國領導人應該充分利用私營航天企業的未來發展前景。如果美國希望贏得這場太空競賽，公眾的支持將至關重要。

2021年1月20日，拜登宣誓就任美國第46任總統。（AP）

該文章還向美國政府提出建議，為了讓美國總統進入太空，美國太空總署（NASA）應該與私營部門建立夥伴關係，強調美國總統「不可比擬」的企業家精神。另外，美國總統還應該與英國、法國、德國、日本或印度等盟友或合作伙伴一起領導，以「展示一個統一的扼制中國太空探索的陣線」。

文章總結說，美國的領導作用對於「建立一個以規則為基礎的國際秩序」，「為地球帶來繁榮」至關重要。這需要「高調、崇高」的成就。未來十年（美國）應該這樣走上頂峰，（出現）第一位上太空的美國總統。