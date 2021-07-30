布林肯稱外國記者在中國遭騷擾　北京：莫須有的指責

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月29日在Twitter說，外國記者在中國遭受「監視、騷擾及恐嚇」的情況呈上升趨勢，美方對此深表關注，並認為中方可以並必須做得更好。中國外交部30日回應稱，對美方表態堅決反對，並指美方所為是借「新聞自由」之名，行對華打壓之實。



中國外交部發言人趙立堅30日主持記者會回應問題時稱，中方對美方有關表態表示堅決反對。

中國外交部發言人趙立堅7月29日在Twitter上載自己出席記者會時的照片。（趙立堅Twitter帳戶圖片）

「莫須有的指責」

他批評美國罔顧是非，顛倒黑白，通過莫須有的指責繼續向中方施壓，再次突顯美方在媒體和新聞自由問題上的霸道霸淩和雙重標準，中方絕不接受。

趙立堅又指出，美國自2018年以來對20多名中方記者無故拒簽，將多間中國傳媒駐美機構列為「外國使團」，對其採取人數限制，變相「驅逐」60名中方傳媒記者，又對所有中國駐美記者，採取發放停留期僅3個月簽證的歧視限制措施。

▼布林肯7月29日的貼文▼

The United States is deeply concerned by the increasing trend of surveillance, harassment, and intimidation of foreign journalists in China. The People’s Republic of China can and must do better. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 30, 2021

他認為，美方所為不過是借「新聞自由」之名行對華打壓之實，為其公然實施雙重標準和霸權欺淩，尋找冠冕堂皇的藉口。

趙立堅稱，美方在對記者和新聞自由方面不是「可以做得更好」，而是亟待糾正改進，美方應該反躬自省，停止對中國的無端攻擊。