布林肯稱外國記者在中國遭騷擾　北京：莫須有的指責

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月29日在Twitter說，外國記者在中國遭受「監視、騷擾及恐嚇」的情況呈上升趨勢，美方對此深表關注，並認為中方可以並必須做得更好。中國外交部30日回應稱，對美方表態堅決反對，並指美方所為是借「新聞自由」之名，行對華打壓之實。
中國外交部發言人趙立堅30日主持記者會回應問題時稱，中方對美方有關表態表示堅決反對。
「莫須有的指責」
他批評美國罔顧是非，顛倒黑白，通過莫須有的指責繼續向中方施壓，再次突顯美方在媒體和新聞自由問題上的霸道霸淩和雙重標準，中方絕不接受。
趙立堅又指出，美國自2018年以來對20多名中方記者無故拒簽，將多間中國傳媒駐美機構列為「外國使團」，對其採取人數限制，變相「驅逐」60名中方傳媒記者，又對所有中國駐美記者，採取發放停留期僅3個月簽證的歧視限制措施。
▼布林肯7月29日的貼文▼
The United States is deeply concerned by the increasing trend of surveillance, harassment, and intimidation of foreign journalists in China. The People’s Republic of China can and must do better.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 30, 2021
他認為，美方所為不過是借「新聞自由」之名行對華打壓之實，為其公然實施雙重標準和霸權欺淩，尋找冠冕堂皇的藉口。
趙立堅稱，美方在對記者和新聞自由方面不是「可以做得更好」，而是亟待糾正改進，美方應該反躬自省，停止對中國的無端攻擊。
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