新冠肺炎︱加勒比遊輪6人確診　上船前已完全接種疫苗或完成檢測

香港7月30日復辦郵輪公海遊，反應熱烈，然而目前這種旅行方式是否安全仍存疑。 而在地球的另一邊，一艘皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean）最近在航行期間錄得多宗確診個案，而且大部分都已經完成接種新冠疫苗。



美聯社30日報道，皇家加勒比旗下的「海洋冒險號」（Adventure of the Seas）24日在巴哈馬（Bahamas）展開7天之旅，並在31日回程。不過船上六名美國籍乘客29日接受病毒檢測後，證實對病毒呈陽性反應。

皇家加勒比海發言人謝拉卡羅（Lyan Sierra-Caro）指，確診的乘客包括四名成人和兩名兒童，包括分別來自不同家庭。其中4名成人全部完成接種新冠疫苗，其中一人出現輕微病徵；而2名兒童雖然沒有接種，但都持有陰性檢測結果才上船。

公司稱這6人不是一同旅行，已經接受隔離，以及安排包機將他們送回美國，而與他們同行的人士全部證實對病毒呈陰性反應。

香港在7月30日復辦郵輪公海遊，請點擊放大觀看：

+ 3

其餘乘客旅程不受影響

謝拉卡羅表示，郵輪30日在巴哈馬弗里波特（Freeport）停泊時，其他乘客可以自由上岸，船公司會在他們再次上船時通知確診事件，並按照原定計劃31日在首都拿騷（ Nassau）結束行程。

皇家加勒比集團要求16 歲或以上的乘客在登船前需完全接種疫苗，以及提供陰性檢測證明，而年齡不足以接種疫苗的兒童必須檢測為陰性。該公司稱，所有船員都已完全接種疫苗。

↓想知道疫情持績期間其他地方民眾的生活？請點擊放大觀看：