新冠肺炎丨世衛：Delta病毒肆虐　或令抗疫功虧一簣

世界衛生組織（WHO）7月30日表示，新型冠狀病毒的Delta變種病毒株在全球多處肆虐，可能令世界失去從艱辛贏得的抗疫成果。不過同時強調疫苗仍然有效，並重申調查疫情源頭時應以科學為本。



世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在每日簡報會上指出，全球大部分地區在過去4週的感染率增加80%，而在只有大約1.5%人口接種疫苗的非洲，區內同期的死亡人數亦上升80%。他認為，艱苦抗疫的成果岌岌可危，多國的醫療系統面臨不堪重負的困境。

世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）則表示，獲世衛批准使用的疫苗有效應對包括Delta病毒在內的變異種，阻止民眾出現嚴重病徵及入院的情況。他認為大家都是與同一病毒搏鬥，但對方變得更易於人類之間傳染。

世衞新冠病毒技術負責人范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）提到，Delta病毒的傳染率比最先在中國發現的SARS-COV-2病毒快大約50%，而且在多國的入院率亦有所增加，但沒有錄得較高的死亡率。

世衛：希望繼續到中國調查

另外對於世衛有意展開第二階段的疫情調查，瑞安稱目前正與包括中國在內的所有會員國進行非常積極的討論，並希望可能繼續在中國進行調查，並期待與北京有良好的合作。 他強調世衛會向中國及其他國家保證，調查是以科學為基礎，呼籲各方不要將政治凌駕整個調查。

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