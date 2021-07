英國航空母艦抵達南海　國防部：打擊群合法航行

A double RAS... with flying at the same time! 💪 🇬🇧 🇺🇸 🇳🇱@RFATidespring @HNLMS_Evertsen ⛽

+ Merlin helicopters 🚁

+ F-35B Lightning II jets ✈

+ a nice sunset too! 🌅@820NAS @RoyalNavy @USMC @RoyalAirForce @thef35 #CSG21 pic.twitter.com/9jdUIE4elU