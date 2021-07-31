英國航空母艦抵達南海　國防部：打擊群合法航行

美軍7月30日公布英國「伊利沙伯女王」號航母打擊群於南海行動的照片。美國有線新聞網絡（CNN）7月30日報道稱，英國國防部證實，航母打擊群已經進入南海，並強調「伊利沙伯女王」號的行動合法。



英國國防部發言人的聲明表示，「伊利沙伯女王」號航母打擊群正在南海合法航行，就像全球三分之一的航運每年所做的那樣。聲明稱，打擊群採取最直接的路線通過國際水域，與菲律賓海的盟友和夥伴進行演習。

英國國防部發言人還說：「正如國防大臣4月向英國國會所說，我們不打算去世界的另一邊進行挑釁；我們將有信心，但不是對抗。」

「伊利沙伯女王」號已經進入南海。雖然英國沒有高調宣布消息，但是美軍高調展示航母群南海行動的照片。美國海軍7月28日發布美國海軍戰鬥機211中隊於「伊利沙伯女王」號訓練的照片，中隊駐紮「伊利沙伯女王」號。美國海軍還指出，「伊利沙伯女王」號當時身處南海。