新冠肺炎｜美國年輕人打疫苗不積極　明星＋網紅助陣「谷針」

美國年輕人的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種率低。美媒8月1日稱，白宮已招募逾50名來自遊戲直播平台Twitch、YouTube、TikTok（抖音海外版）的網紅、以及18歲的美國樂壇新星Olivia Rodrigo協助推廣疫苗接種計劃。



美國新冠肺炎疫情：圖為7月14日，美國樂壇新星Olivia Rodrigo在白宮見記者。（Getty）

《紐約時報》1日報道，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，在全國18至39歲的人中，不足一半人已完成接種疫苗。在12至17歲的民眾中，約58%人未接種首劑疫苗。

每月可獲最多1千美元

美國政府因此欲透過受歡迎的網紅來說服年輕人接種疫苗。報道稱，多個州和地方的政府亦展開和白宮相似的計劃，當中一些政府更每月向擁有5,000至100,000名追蹤者的網紅支付最多1,000美元，請他們向支持者推廣疫苗接種計劃。

美國新冠肺炎疫情：圖為7月27日，美國紐約市一名16歲女高中生接種新冠疫苗。（AP）

粉碎謠言

內文提及，愈來愈多與疫苗有關的錯誤資訊在網上流傳，政府請網紅推廣疫苗接種計劃，是對錯誤資訊作出反擊的其中一種方式。TikTok網紅、17歲的蔡勒（Ellie Zeiler）加入由白宮支持的推廣計劃。她6月在網上與美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）對話，藉此粉碎指新冠疫苗會導致不育的謠言。