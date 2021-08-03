英媒：中國設定採購產品國產化率目標　或違反中美貿易協議

英媒8月2日引述美國消息人士透露，中國政府已經悄悄地為國企對數百種產品的採購設定最新國產化率目標，這違反了中美貿易協議的精神。



據英國路透社8月2日報道，美國三位消息人士透露，2021年5月，中國政府悄悄發布了新的採購指導方針，對數百種產品的採購設定新的國產化率目標，最多達到100%，這為外國供應商設置了新的障礙。

一位美國政府前任官員說，他獲得了這份此前未被報道的70頁的目錄，551號文件由中國財政部和工業和訊息化部於5月14日發布，標題為《進口產品政府採購審計導則》。

這份發給中國醫院、企業和其他國有買家的文件規定，315項產品的國產化率要求為25%至100%。

這些產品包括醫療設備、地基雷達設備、測試機械、光學儀器；畜牧用物品；地震儀器、海洋、地質和地球物理設備等。

新的指導方針影響到包括醫療器械在內的廣泛商品，中國同意根據中美第一階段貿易協議的條款購買更多醫療器械。

這位美國前官員舉例說，在新的指導方針下，磁共振成像設備將面臨100%的本地化要求。而磁共振成像設備過去是美國公司的主要出口產品。

這位前官員說，當中國加入世界貿易組織（WTO）時，它同意不會發布這樣的內部文件，而中國這份文件還違反了2020年1月與美國達成的第一階段貿易協議的精神。

北京方面尚未公開發布這份文件。截至發稿時，中國財政部和工業和訊息化部尚未對上述消息予以證實。