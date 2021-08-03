路透社指中國發布內部指南　要求國企加大國產採購

英媒8月2日引述美國消息人士指，中國政府悄悄地為國企對數百種產品的採購設定最新國產化率目標，這違反了中美貿易協議的精神。



據英國路透社8月2日報道，美國三位消息人士透露，2021年5月，中國政府悄悄發布了新的採購指導方針，對數百種產品的採購設定新的國產化率目標，最多達到100%，這為外國供應商設置了新的障礙。

一位美國政府前任官員說，他獲得了這份此前未被報道的70頁的目錄，551號文件由中國財政部和工業和訊息化部於5月14日發布，標題為《進口產品政府採購審計導則》。

這份發給中國醫院、企業和其他國有買家的文件規定，315項產品的國產化率要求為25%至100%。

這些產品包括醫療設備、地基雷達設備、測試機械、光學儀器；畜牧用物品；地震儀器、海洋、地質和地球物理設備等。

新的指導方針影響到包括醫療器械在內的廣泛商品，中國同意根據中美第一階段貿易協議的條款購買更多醫療器械。

這位美國前官員舉例說，在新的指導方針下，磁共振成像設備將面臨100%的本地化要求。而磁共振成像設備過去是美國公司的主要出口產品。

這位前官員說，當中國加入世界貿易組織（WTO）時，它同意不會發布這樣的內部文件，而中國這份文件還違反了2020年1月與美國達成的第一階段貿易協議的精神。

路透社的報道稱，北京方面尚未公開發布這份文件。而路透社向中國財政部和工業和訊息化部徵詢時，兩部門據報也未予以回復。