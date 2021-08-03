東京奧運｜白羅斯選手出逃波蘭　歐盟美國批盧卡申科政權鎮壓行為

歐盟8月2日就白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）運動員齊馬諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）拒絕回國事件，批評白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權針對社會各個階層。



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）2日稱：「違背她個人意願、企圖強行遣送齊馬諾斯卡雅回國是（盧卡申科）政權殘暴鎮壓的又一例子，這打擊白羅斯社會包括運動員在內的所有階層，且不尊重任何奧林匹克停戰（決議）」。

▼想看齊馬諾斯卡雅在羽田機場向警員求助的現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

到日本東京參加奧運會的齊馬諾斯卡雅「被返國」後獲波蘭外交部發出人道簽證，4日將從東京乘搭飛機前往華沙（Warsaw）。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）2日也就此事推文，稱：「盧卡申科政權尋求犯下另一種跨國鎮壓行為：企圖強迫奧運選手齊馬諾斯卡雅僅因行使言論自由而離開。這種行為違背奧運精神、冒犯基本權利且不能容忍。」