中國批評美國「臨時避風港」政策　指華府與亂港分子為伍

美國白宮8月5日稱向在美國的香港居民提供「臨時避風港」（temporary safe haven），允許他們延長在美國逗留時間，給予為期18個月的「延期離境」。北京對此強烈反應，批美國「與亂港分子為伍」。



最多推遲18個月

路透社引述一位匿名高級行政官員報道，計劃將向數以千計的香港居民提供「臨時避風港」，預計大部份在美國的香港居民會符合資格。

根據白宮公布的備忘錄，拜登批評北京單方面在香港推行維護國家安全法，破壞香港享有的權利與自由。

拜登稱，他指示美國國土安全部長採取適當措施，以向在此備忘錄日期時身在美國的香港居民（Hong Kong resident who is present in the United States on the date of this memorandum），提供為期18個月的「延期離境」（deferral of removal），當中設有例外，譬如是在此備忘錄日期後自行返香港或中國大陸者、受制於引渡條件者、犯重罪者、國土安全部長判定不符合美國利益者等，不會符合資格。

拜登說，為香港居民提供安全港「進一步增進了美國在該地區的利益」，「美國對香港人民的支持不會動搖。」

美國白宮發言人普薩基6月21日在華盛頓白宮出席記者會。（AP）

在美港人多合符資格

路透社稱，目前尚未清楚美國此舉將影響多少人，但據一政府高級官員稱，預計目前在美國的絕大多數香港居民都將符合資格。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在措施公布後稱：「儘管廣泛的示威活動中數百萬人聚集一起要求享有更大自由，但香港對民主的承諾已經模糊。」

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱：「基於那些有政治動機的拘捕及審訊、令媒體噤聲（的行動）、令選舉及民主反對派的空間遞減（的行動），美國會繼續支持香港的人。」

她被問及措施會否延長時，不排除會有此安排：「顯然地，我們的希望、我們的目標以及我們在國際論壇上的工作，是改變正在發生的行為，以及我們看到的、香港人所受的壓迫。」

圖為2021年1月1日，鏡頭下位於美國華盛頓的白宮。（Reuters）

美國控中國違背承諾

白宮稱，此舉明確表明美國「不會袖手旁觀，因為中國違背了對香港和國際社會的承諾。」

拜登在備忘錄中指出：「在過去的一年裏，中華人民共和國繼續攻擊香港的自治，破壞其餘下的民主程序和制度，對學術自由施加限制，並打擊新聞自由。」

他說，為香港居民提供避風港「有利於美國在該地區的利益。美國不會動搖我們對香港人民的支持。」

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）在Twitter推文稱，美國此舉是善良及慷慨的。英國歡迎美國給予特定香港居民庇護的決定。

2021年7月29日，美國總統拜登在華盛頓白宮東廳發表講話。（AP）

中方強烈譴責

針對美國拜登政府出台涉港備忘錄，中國外交部駐港公署發言人於北京時間8月6日凌晨做出回應，表示堅決反對和強烈譴責。

發言人表示，香港國安法的制定以及選舉制度的改革恢復了香港的穩定。事實證明，國安法精準打擊了一小撮嚴重危害國家安全的反中亂港分子，一年來，香港罪案數顯著下降，經濟金融繼續堅挺，廣大香港民眾對當前局勢感到滿意。

發言人指出，「美方罔顧基本事實和香港主流民意，編織謊言污衊香港國安法，明目張膽美化反中亂港分子，惺惺作態提供所謂『避風港』，就是妄圖唱衰香港、污名中國，千方百計搞小動作破壞香港繁榮穩定，這種雕蟲小技充分暴露其打『香港牌』遏制中國發展的險惡用心。」

發言人批評稱，美方根本不是「關心」香港，而是粗暴干預香港事務；根本不是「與港人站在一起」，而是「與一小撮反中亂港分子站在一起」；根本不是支持港人的「權利和自由」，而是縱容一小撮反中亂港分子搞亂香港特區、危害中國國家安全的「自由」。

發言人強調，中國政府反對外部勢力干預香港事務和中國內政的決心堅定不移，反中亂港絕對沒有出路。中方敦促美方「立刻懸崖勒馬，趁早死了這條心！」