蘋果公司打擊兒童色情新軟件　掀侵犯私隱爭議　專家憂助政府監控

美國蘋果公司（Apple Inc.）8月5日稱為保護兒童免遭性侵，公司計劃推出一個偵測手機圖片的新軟件。專家憂這種科技倘遭不當使用，有機會成為專制政府監視民眾的工具，用來審查手機內是否有遭禁內容，甚至是政治言論。但他也認為目前斷言這一舉措將對隱私和安全造成破壞還為時過早。



新軟件會在iPhone和iCloud內運行，如用戶上傳一定數量圖片到iCloud，蘋果公司將拿它們來搜尋，尋找它們與已知的兒童性虐待製品（child sexual abuse material，CSAM）是否有吻合的結果。倘發現這種情況，將向美國當局報告。

約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University，JHU）資訊安全研究所電腦科學系副教授格林（Matthew Green）稱，蘋果正創建一項世界各地許多執法機構一直要求的科技，但它可能對加密通訊應用程式中的言論自由產生嚴重影響，如懷有惡意的人或會利用老來針對某些特定人士。

格林認為，這軟件最初將用於掃描儲存到雲端的照片，但它最終可能會成為一些人在加密消息系統上監控的關鍵。

約翰斯·霍普金斯大學資訊安全研究所電腦科學系副教授格林8月5日在Twitter稱：「蘋果公司開發一種能夠掃描加密內容的科技，你不能只說『好吧』，我想知道中國政府會用這項科技做什麼。這不是理論。」（Twitter@matthew_d_green）

格林稱：「不論蘋果對它的長期計劃是什麼，它發出一個非常明確的訊號，在他們（非常有影響力）的想法看來，為犯禁內容而構建系統、並用它來掃描用戶電話是安全的，這就是他們向政府、競爭對手、中國和你（用戶）發出的訊息」。

電子前沿基金會（Electronic Frontier Foundation）也稱，iMessage的安全性因蘋果這個計劃的改變而有所下降，「一個安全的傳遞消息系統是除（發出消息的）用戶和接收（訊息）的目標（人士）外，沒人可閱讀短訊或分析他們（對話）的內容、以推斷他們在說什麼」。

基金會憂慮未來可能出現濫用這項新科技的行爲。組織認為，建立這樣一個掃描系統不可能單單用於掃描兒童色情圖片，即便這是出於善意，建立這種系統亦會打破平台在加密方面的關鍵承諾，並為更廣泛的濫用行為打開大門。