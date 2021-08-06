日本東京發生列車內持刀傷人事件釀9傷　疑犯逃跑後被捕

日本放送協會（NHK）報道，8月6日晚上，在東京世田谷區的小田急電鐵列車內，一名男子揮刀傷害乘客，導致9人受傷，包括一名20多歲女子重傷，幸仍有意識。

兇徒一度逃去，警方在案發約1個半小時後，於一間便利店內成功找到有關男子，疑犯曾向便利店的店長稱「現在新聞裏發生的事是我做的。我跑累了。」



事發在當地晚上8時半左右，一名男子揮刀傷害周圍的乘客，列車在「祖師谷大藏」站前緊急停車，兇徒之後離開電鐵車廂逃走，車內留下疑似屬於他的刀具和手機。

目擊者：列車突然停下

有目擊者表示，他當時在第4節車廂內，突然看到有數十名乘客從前面的車廂湧來，他然後看到有女士的衣服沾血，她說有個男人在揮刀。也有目擊者稱，當時列車突然停下。

在便利店找到疑犯

NHK報道，警察追捕疑犯，最終在案發約1個半小時後，在晚上10時左右於東京杉並區內一間便利店發現疑犯，他年齡為20多歲，他曾向便利店店長稱「現在新聞裏發生的事是我做的。我跑累了。」

警方正調查事件。