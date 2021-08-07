金正恩暴瘦20公斤　金正男好友曝：朝鮮領袖有多重隱疾10年內下台

朝鮮領導人金正恩的哥哥金正男2017年2月在馬來西亞吉隆坡國際機場慘遭毒殺，其身為日本記者的好友指出，金正恩因為危機意識減重20公斤，他10年內恐怕因為健康因素下台。



根據南韓《中央日報》報道，《東京新聞》編輯委員兼記者五味洋治曾任駐南韓首爾分局長、駐北京記者，與金正男交情頗深，他在7月底出版的新書中提到，金正恩將逐漸失去權力、走向沒落。

五味洋治受訪指出，37歲的金正恩是很年輕的領導人，很難想像他在突然間失去權力，但他很有可能因為健康問題在10年內下台。

五味洋治提到，金正恩突然減重20公斤的狀況並不尋常，這說明他已經對健康問題產生危機意識，朝鮮的經濟惡化也讓他產生極大精神壓力，「而且據說他有多種老年病」。

金正恩突然減重20公斤的狀況並不尋常，對比圖顯示明顯今年2月和6月的相片比較明顯變瘦。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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五味洋治認為，金正恩今年1月新設的「總書記代理」職位，就是給自己鋪後路，而最有可能的接班人就是擁有「白頭山血統」的妹妹金與正，「但我認為她應該不足以完全取代哥哥的角色」，五味洋治從金與正以個人名義做出的談話推測，內容並非全然出自金與正獨自一人。

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