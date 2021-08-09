聯合國報告發布「紅色警告」：氣候變化已無可避免＋不可逆轉

聯合國領導的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）在8月9日公布一份報告，稱氣候變愈已無可避免，以及不可逆轉。



內文稱，人為導致的氣候變化危機是毋庸置疑的，以及人們避免災難性結果的窗口已在關上。

報告稱，人類已將氣候推到一個前所未見的領域。

文中指出，氣溫會在2030年上升至攝氏1.5度，比預測的要早10年。即使增加1.5度，它帶來的極端氣候都是前所未見的。

此外報告亦指出，海洋、森林吸收的二氧化碳減少。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稱這個報告應是石化燃料的喪鐘。

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有關報告由234位氣候科學家歷時三年撰寫，並獲科學界同行多次評審。報告分三部分，9日公布的的第一部分主要是關於物理科學的基礎，內容涵蓋極端天氣、人類活動影響、碳預算和氣候反饋周期等問題，並描述當前和未來的氣候狀態。

參與撰寫的科學家指出，最近幾個月全球各地發生的火災、洪水和極端天氣預示，如果全球變暖持續下去，可能會發生的情況。報告亦詳細描述未來幾十年世界海洋、冰蓋和陸地將如何發生重大變化。

英國廣播公司（BBC）稱部分報告內容顯示，人類一些對氣候的不小心改變，可能需時數百甚至千年才可復元。有專家認為，報告是對各國政府就削減碳排放政策的「當頭棒喝」，而科學家認為，即使報告內容大多數是負面消息，但對未來仍有「些微樂觀」。

IPCC由數百名全球最著名的氣候科學家組成，大約每七年發布一次全面的評估報告。今次是自1988年以來的第六份報告，並預計成為11月格拉斯哥舉辦的聯合國氣候變化大會（COP26）上的各國商議談判基礎。