三星李在鎔獲准假釋提前出獄　一文回顧事件經過

韓國法務部8月9日舉行非公開的假釋審查會議，決定被審查的囚犯能否獲得假釋。因三星副會長李在鎔也在被審查名單中，所以本次審查受到關注。最終，韓國法務部宣布李在鎔將8月13日獲准假釋出獄。



2016年底，李在鎔因涉朴槿惠的政治醜聞而被調查。

2017年2月17日，李在鎔遭到「閨密干政」醜聞特別檢查組逮捕，2月28日因行賄和挪用公款等罪名被正式起訴。據官方機構指控，李在鎔為促成合並順利接班三星經營權，涉嫌向朴槿惠及好友崔順實行賄，行賄金額高達433億韓圜。

2017年8月25日，韓國首爾中央地方法院判決李在鎔貪腐等罪名成立，刑期5年。李在鎔的律師表示會上訴，「相信裁決會被推翻」。

2018年2月5日，韓國首爾高等法院改判2年6個月，但緩刑4年，李在鎔當庭獲釋。

2019年8月29日，韓國最高法院裁決李在鎔行賄案發回二審法院重審。

2020年6月8日，李在鎔與前三星未來戰略室室長（副會長）崔志成、戰略組組長（社長）金鐘重出庭接受逮捕必要性審查。

2021年1月18日，韓國首爾高等法院認定李在鎔曾賄賂前總統朴槿惠的助手，以獲取政府對三星集團兩子公司合併案的支持，並判處李在鎔有期徒刑兩年零六個月。李在鎔當庭被捕。2021年2月17日，韓國法務部宣佈李在鎔服刑結束起5年之內不得在三星工作。2021年8月9日，韓國法務部宣佈李在鎔將會在8月13日獲准假釋提前出獄。