國際晨報｜電動車20年內勢成主流　拜登「激情指導」發力逐鹿

美國總統拜登以2030年美國銷售新車中電動車佔一半為目標。要實現它共非易事。美國電動車生產與普及率遠遠落後於中國及歐洲，華府想急起直追，除提供資金和政策支持，還要解決「歷史遺留的問題」、基建配合的問題，以及面對業界的阻力。



白宮的建議這看來得到通用汽車、福特、佳士拿母公司Stellantis響應，它們均將目標設定為到2030年，旗下電動汽車銷量佔其全美汽車總銷量的40至50%。惟這並非代表美國朝着電動車大國進發之路面前全是坦途。

拜登簽署新能源汽車行政命令當天,，也在白宮草地上停泊了兩輛電動車。（AP）

能否做得到這點，很大程度上取決於美國聯邦和地方政府對電動汽車補貼支持力度，例如充電樁補貼以及私人購買補貼。此外汽車工會亦有不同的看法，可能會形成阻力。美國汽車工人聯合工會（UAW）警告此舉可能會危及業內一些職位。

美國國內電動車快速充電站的數目，遠少於油站。華府想要推高民眾的需求，看來需要做更多。(AP)

一份報告預測到2040年，全球電動車的銷售預計從2020年的300萬輛增至6,600萬輛。這意味2040年全球銷售的電動車中，有三分之二以上將是電動汽車。難怪不論美、日等都想搭上這部「快車」，以日本為例，本田徵得逾2,000員工提前退休，以着力研發電動汽車。

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