草間彌生代表作「南瓜」日本風災中受害　不敵颱風盧碧遭沖落海

原盧碧颱風降級為熱帶性低氣壓，從7日自新竹附近登陸，加上西南氣流影響，使全台都有大雨跟豪雨，更在9日晚間從日本九州登陸，而附近的香川縣直島也受到颱風影響，不但狂風暴雨，更在海邊掀起大浪，使知名藝術家草間彌生矗立在海邊的作品「黃南瓜」遭巨浪打落海中。
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據日本媒體《朝日新聞》報道指出，「南瓜」高2公尺、寬2.5公尺，在1994年被設置在直島的一處碼頭前端，而在這20多年以來，也深受當地民眾以及外來觀光客的喜愛。
而對於南瓜雕像墜海的事發經過，負責公司倍樂生（ベネッセ）也說明，因盧碧颱風在9日上午帶來的強風暴雨，導致巨浪將雕像捲走，讓雕像就這樣隨着海浪不斷在海面上滾動、衝撞，因此受到嚴重損毀。
工作人員已將塑像作品打撈上岸，並暫時存放在安全的場所，不過尚未確定黃南瓜作品的維修事宜，後續仍須經過草間彌生本人與倍樂生公司協議後才能決定。
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