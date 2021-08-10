美韓聯合軍演8月10日開始　金與正譴責

美韓聯合軍演於8月10日啟動，朝鮮勞動黨副部長金與正對此譴責。韓媒稱，由於中國外長王毅剛剛表態反對美韓軍演，朝鮮為與中國保持步調一致發表談話。



據韓聯社報道，韓美兩國8月10日啟動預演性質的危機管理參謀訓練（CMST），為期4天，16日至26日舉行下半年聯合指揮所演習（21-2 CCPT）。

朝鮮勞動黨副部長金與正10日通過朝中社發表談話，對美韓進行聯合軍演表示譴責。

金與正稱，美國和韓國軍方執意啟動使地區局勢升級的聯合軍事演習，朝方對韓方當局背信棄義的行為深表遺憾。

金與正表示，韓美聯合軍演是美國對朝敵對政策最突出的表現。無論聯演規模和形式，都是以向朝鮮發起攻擊為重點的戰爭演示、核戰爭預備演習。

她稱：「這純屬自取毀滅，勢必將付出代價。美韓不顧朝方屢次發出的警告實施戰爭演習，必將面臨更嚴峻的安全威脅。」

朝鮮局勢：朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正接掌對韓事務後，朝韓關係急轉直下。圖為2020年6月17日，一名男子在韓國首爾火車站看電視，當時電視正在播放關於金與正的報道。（AP）

金與正表示，美國才是破壞地區和平與穩定的罪魁禍首。

金與正表示，朝方將致力於增強朝鮮的防衛力量和打擊能力，以針對任何軍事行動做出迅速應對。

金與正暗示是遵照朝鮮國務委員會委員長金正恩的要求發表談話。

韓國聯合參謀本部表示，韓美情報部門正在密切關注相關動向，尚未發現朝方異常動靜。

2021年8月3日，中國國務委員兼外長王毅以視頻方式出席東盟與中日韓（10+3）外長會。（中國外交部網站）

據中國外交部網站消息，針對美韓聯合軍演，中國國務委員兼外長王毅8月6日在出席第28屆東盟地區論壇外長會時表示，關於朝鮮半島，考慮到朝方已數年停止核試和遠程導彈試驗，其正當合理關切應相應得到解決。

王毅指出，打破目前僵局的有效途徑是早日啟動安理會對朝制裁決議可逆條款，緩解對朝制裁，為重啟對話協商創造積極氛圍。

王毅強調，美韓聯合軍演當前形勢下缺乏建設性，美方如真想同朝方恢復對話，就不應採取任何可能導致局勢緊張升級的行動。

王毅說，中方將繼續支持按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，推進半島無核化和建立半島和平機制，實現半島問題的政治解決。

針對王毅發表的上述講話，韓聯社分析稱，在中美矛盾升級的情況下，朝鮮為了同中國保持步調一致發表談話。王毅6日公開表明反對韓美聯合軍演立場。