安德魯王子涉多次性虐少女被控　「鴇母」威迫受害人坐大脾兼賣淫

「元首級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的受害者、同時也是指控者之一的女子，9日提告英國安德魯王子（Prince Andrew），指控他在自己17歲時對她進行性侵犯。



美聯社報道，受害者名叫朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre），她的的律師向曼哈頓聯邦法院提起訴訟，朱弗雷還在一份聲明中指出「這起訴訟是根據《兒童受害者法》提出，自己被販賣給安德魯王子並被他性虐待」……

被迫和另一受害人坐安德魯王子腿上 曾於愛潑斯坦女友家中遭強姦（點擊了解更多）▼▼▼

+ 15

聲明中還表示「我要求安德魯王子為他對我所做的事情負責，權貴和富人不能免於為他們的行為負責。我希望其他受害者能夠看到、可以不生活在沉默和恐懼中，而是可以通過大聲疾呼和伸張正義來重獲新生」。朱弗雷還補充說「我不是輕率地做出這個決定的，身為母親和妻子，我的家人是第一位的，我知道這一行動將使我受到安德魯王子及其代理人的進一步攻擊，但我知道如果不採取這一行動，我就會讓受害者們失望」。

面對此案，2019年底安德魯王子曾告訴BBC，自己從未與朱弗雷發生過性關係、堅稱「這沒有發生」，當時他還說「自己不記得見過她」。不過根據這份尋求未指明補償性和懲罰性賠償的訴訟，對方稱安德魯王子在她未滿18歲時曾多次實施虐待，更提到有一次當愛潑斯坦和安德魯王子違背她的意願強迫她發生性關係時，地點正是選在愛潑斯坦女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，或譯作「麥斯威爾」）位在倫敦的家中。

訴訟還稱有一次安德魯王子在愛潑斯坦的紐約豪宅中對原告進行性虐待，當時馬克斯韋爾強迫朱弗雷和另一名受害者坐在安德魯王子的腿上，此外，訴訟稱朱弗雷「害怕自己或他人的死亡、身體受傷以及不服從這三人的其他後果」，因為他們「有強大的關係、財富和權威」，而一切都是「為了滿足他的性慾」。作為針對愛潑斯坦案持續調查的一部分，曼哈頓聯邦檢察官正式要求與安德魯王子交談。

【延伸閱讀】荷里活性侵案｜為何女性不團結對抗？韋恩斯坦案受害者自白（點擊了解更多）▼▼▼

+ 16

【延伸閱讀】大部分受害人衣着保守 八成以上熟人犯案 性侵10大常識與誤解（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

【延伸閱讀】沒乖乖被上司性侵反是地獄的開始 11歲小學生勇抗校園性暴力 韓禁書作者揭27個令人心寒的真實故事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 35

延伸閱讀：

塔利班奪第6座省會 美：保衛國家要靠阿富汗自己

誰在抵制北京冬奧 未來三個月是關鍵期

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】