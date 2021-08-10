白羅斯總統盧卡申科：繞過立陶宛向中國出口鉀肥

白羅斯（前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）8月9日稱，對於立陶宛停止提供港口供白俄出口鉀肥等化工產品，白俄將會選擇從俄羅斯港口出口。



塔斯社8月10日報道，盧卡申科稱，「立陶宛停止提供港口不是什麼問題，鉀肥等產品可以在俄羅斯的摩爾曼斯克（俄羅斯北極圈最大城市）裝船，並通過北極航線運往它的主要市場中國，以及印度。」

白羅斯總統盧卡申科要繞過立陶宛，利用俄羅斯港口對中國出口化肥產品。（AP）

另一方面，俄羅斯摩爾曼斯克州州長奇斯比（Andrey Chibis）稱，摩爾曼斯克已經做好了接收白俄貨物的準備。

奇斯比強調，除了摩爾曼斯克港，在實行力度空前稅收優惠政策的北極圈經濟特區，還有一個全新的肥料加工港口「圖洛馬」，從那裏出發可以直接進入中立海域，「加上稅收政策，摩爾曼斯克州是個毫無爭議的好地方」。

與此同時，針對立陶宛在涉台問題上的出格舉動，中方決定召回駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。

中國外交部稱，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中國政府和人民實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰。敦促立方立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上越走越遠。「台獨」是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞。