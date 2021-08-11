中國核潛艇是否在南海秘密尾隨英國航母　英國軍方回應

英媒8月8日發文稱，在菲律賓海，英航母戰鬥群的護衛艦通過「主動聲吶」發現了2艘尾隨的解放軍093型攻擊核潛艇，此事引起國際社會廣泛關注。10日，英皇家海軍回應稱，與中國船隻的互動是「安全的和專業的」。



英國皇家海軍8月10日在《海軍概覽》（navylookout）網站發表聲明稱，「（英國海軍）與中方船隻的所有互動都是安全和專業的，無論皇家海軍在哪裏行動，他們都完全遵守國際法和規範，並行使《聯合國海洋法公約》規定的航行和飛越自由權。」

聲明稱，「伊利沙伯女王」號航母戰鬥群選擇了最直接路線以通過國際水域，並與盟友和夥伴在菲律賓海進行演習。這意味着英國海軍沒有在南海南沙群島或西沙群島進行「自由航行」行動。

此前，英國《每日快報》8月8日文章稱，當「伊利沙伯女王」號航空母艦及其護航艦隊離開南海進入太平洋時，伴隨該航母的23型護衛艦「肯特」號和「里士滿」號上反潛聲納操作員發現，在英軍艦隊附近有潛艇活動，英方稱其為2艘裝備有巡航導彈的中國海軍「商」級攻擊核潛艇（093型攻擊核潛艇）。此外，英軍「機敏」級潛艇在航母編隊前靜默航行時，還發現了第三艘中國海軍的093型攻擊核潛艇。

「伊利沙伯女王」號航母戰鬥群8月10日仍停留在關島，將在關島附近海域進行更多演習，隨後才會進入日本港口。（Twitter@NavyLookout）

對於這一「爆料」，聲明表示，《每日快報》文章的來源，只能是倫敦國防部內部人士的「泄密」或者「非記錄簡報外泄」，因為此類具體的操作細節英國國防部從來不會公開，尤其是涉及反潛作業的時候。對此，美國和其他地方的一些鷹派評論人士聲稱，英國航母戰鬥群「是臨陣退縮」。

《每日快報》的報道不可能是「奉旨泄密」，如果英國軍方想要宣揚皇家海軍搜潛反潛的成功，可能會選擇將訊息公開在更多「受人尊敬的出版物」上，以更正式的方式報道這個故事。另外，《每日快報》報道的作者傑利（Marco Giannangeli）也不是第一個利用豐富的想象力編造故事的記者。