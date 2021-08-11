加拿大人斯帕弗在華獲刑11年　美國駐華大使館譴責

孟晚舟案進入關鍵時刻，加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）在中國被判處11年監禁，美國對判決表示強烈譴責，批評中國公然將人當做「交易籌碼」。



據英國路透社報道，針對中國法院8月11日以間諜罪判處加拿大人斯帕弗11年監禁，美國駐中國大使館發布聲明表示譴責。

美國駐華大使館一名官員發表聲明稱，斯帕弗和另一名被拘留的加拿大人康明凱（Michael Kovrig）應立即獲釋。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國駐中國大使館在聲明中強烈譴責對斯帕弗的這一判決，稱這是「公然企圖」利用人作為「討價還價的籌碼」。

英國、澳洲、新西蘭等25個國家的大使，以及美國、日本、德國、法國、歐盟、意大利與瑞典等國家的外交官參加了8月11日在加拿大駐華大使館舉行的記者招待會。

加拿大駐華大使館代辦（Jim Nickel）對記者說，斯帕弗和康明凱被拘留的時間，以及中國政府持續「將他們與孟晚舟聯繫在一起」，清楚地表明，他們是「為了政治槓桿目的而被任意拘留」。

路透社指出，在斯帕弗案宣判之際，代表中國華為公司首席財務官孟晚舟的加拿大律師正在做最後的努力，說服當地法院不要將孟晚舟引渡到美國。渥太華和華盛頓認為此案是與北京更廣泛外交爭端的一部分。

中國外交部發言人多次強調，加拿大公民的案件是由於涉嫌危害中國國家安全，中國司法機關依法辦案，是一個純粹依法辦事的事件。

中方指出，中國公民孟晚舟事件與康明凱、邁克爾性質完全不一樣，加拿大政府不要混為一談。

中方多次強調，孟晚舟是無辜的，呼籲加拿大無罪釋放孟晚舟。