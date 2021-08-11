加拿大人斯帕弗遭判監11年　美國駐華大使館譴責　德國呼籲放人

孟晚舟案進入關鍵時刻，加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）在中國被判處11年監禁，美國對判決表示強烈譴責，批評中國公然將人當做「交易籌碼」。



據路透社報道，針對中國法院8月11日以間諜罪判處加拿大人斯帕弗11年監禁，美國駐中國大使館發布聲明表示譴責。

美國駐華大使館一名官員發表聲明稱，斯帕弗和另一名被拘留的加拿大人康明凱（Michael Kovrig）應立即獲釋。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國駐中國大使館在聲明中強烈譴責對斯帕弗的這一判決，稱這是「公然企圖」利用人作為「討價還價的籌碼」。

德國外長馬斯（Heiko Mass）發表聲明，指兩名加拿大公民被判罪名成立，是對中國領導層宣稱的加強法治帶來另一打擊，因此呼籲北京立即釋放斯帕弗及康明凱。

英國、澳洲、新西蘭等25個國家的大使，以及美國、日本、德國、法國、歐盟、意大利與瑞典等國家的外交官參加了8月11日在加拿大駐華大使館舉行的記者招待會。

加拿大駐華大使館代辦（Jim Nickel）對記者說，斯帕弗和康明凱被拘留的時間，以及中國政府持續「將他們與孟晚舟聯繫在一起」，清楚地表明，他們是「為了政治槓桿目的而被任意拘留」。

路透社指出，在斯帕弗案宣判之際，代表華為副董事長孟晚舟的加拿大律師正在做最後的努力，說服當地法院不要將孟晚舟引渡到美國。渥太華和華盛頓認為此案是與北京更廣泛外交爭端的一部分。

中國外交部發言人多次強調，加拿大公民的案件是由於涉嫌危害中國國家安全，中國司法機關依法辦案，是一個純粹依法辦事的事件。

中方指出，中國公民孟晚舟事件與康明凱、斯帕弗性質完全不一樣，加拿大政府不要混為一談，同時強調孟晚舟是無辜，呼籲加拿大無罪釋放孟晚舟。