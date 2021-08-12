新冠疫苗丨法國9月將向高危群體提供加強劑　傳美國也將批准第3針

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球多地持續，雖然世界衛生組織（WHO）呼籲各國暫停安排民眾接種疫苗加強劑，但法國8月11日宣布將在9月中起，讓部份國民接種「第三針」。美媒報道，美國政府也準備好修改緊急使用授權，讓有需要民眾接種加強劑。



法國9月中起打加強劑

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11日表示，休假季結束後，將為80歲以上老人和免疫系統極其脆弱的高風險人士接種加強劑。

法國政府新聞發言人阿塔爾（Gabriel Attal）11日在新聞發布會上說，針對2021年年初已接種疫苗的最脆弱人士，法國將自9月中旬起提供第3劑疫苗。獲准接種的人士由醫療衞生機構確定後，可在8月底至9月初預約。

法國新冠肺炎疫情：圖為8月6日法國巴黎的民眾在市政廳接種中心，接受新冠肺炎疫苗注射。（AP）

美國全國廣播公司（NBC）11日報道，根據兩名知道有關計劃的消息人士稱，食品和藥物管理局（FDA）準備好在12日修改對輝瑞疫苗及莫德納疫苗的緊急使用授權，容許免疫系統受損的民眾接種第3劑疫苗。

輝瑞疫苗由美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發；莫德納疫苗由美國莫德納公司（Moderna）研發。

↓想知道疫情持績期間其他地方民眾的生活？請點擊放大觀看：

疾病控制和預防中心（CDC）專家小組預計13日開會，屆時可能會進行投票，以決定是否正式建議缺乏免疫力的人士接種第3劑疫苗。