被控貪污及行賄的三星副會長李在鎔，其牢獄生涯暫告一段落。8月13日，他離開位於京畿道義王市的首爾看守所，並在出獄後答記者提問。他稱對於導致外界擔心深感抱歉，並在聆聽外界對他的批評和期望等，他今後將努力工作。



他現身首爾看守所門前時，身穿深灰色西裝，看來比1月被拘時消瘦。

他在看守所外向在場人士說：「我引起人們廣泛擔心。我深深致歉。我在聆聽那些對我的關切、批評、擔憂以及厚望。我會努力工作。」

+ 1

韓媒8月9日稱韓國法務部假釋審查委員會當天舉行閉門會議，表決通過在「光復節」（8月15日）前的8月13日假釋李在鎔的議案。

韓國法務部長官朴范界隨即批准決議。由此，李在鎔將在因「閨密干政」案入獄的207天後重獲自由之身。朴范界9日稱，綜合考慮疫情常態化下的國家經濟情況和國際經濟環境、民意所向、服刑態度等因素，決定讓他獲得假釋。

有聲音批評這是給他特別待遇，朴范界說明，近3年內服刑未滿70%就獲假釋人數共244人，李在鎔並非特例。

法務部對李在鎔進行的就業限制處罰將繼續維持。根據《特定經濟犯罪加重處罰法》規定，犯貪污瀆職罪且犯罪金額超過5億韓圜的人，應從有期徒刑執行完畢或決定不執行之日起的5年內限制其就業。另外，鑑於李在鎔所涉及的非法併購案和非法注射麻醉藥案正在審理過程中，不排除他今後再次入獄的可能性。

李在鎔所涉及的非法併購案和非法注射麻醉藥案正在審理過程中，不排除他今後再次入獄的可能性。