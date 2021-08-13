美國白人佔比顯著下降　政治地圖將重新繪製

8月12日，美國人口普查局公布了2020年美國人口普查的詳細結果。資料顯示，過去十年間美國變得更加多元化和城市化，非西班牙裔白人人口數量自有記錄以來首次下降。詳細的人口資料將有助於繪製美國新的政治地圖。



2021年1月6日，在華盛頓的國會大廈，參眾兩院聯席會議清點選舉團投票。（AP）

資料顯示，白人在美國總人口中的比例從2010年的63.7%下降到2020年的57.8%，原因是白人女性的生育率低於西班牙裔和亞裔女性。

在全美人口最多的加州，西班牙裔佔比已經超過白人，十年來人口比例從37.6%增長到39.4%，而白人人口的比例從40.1%下降到34.7%。

同樣在夏威夷州、新墨西哥州和哥倫比亞特區，白人群體已不再占主導地位。亞裔人口在過去十年間也增長了三分之一以上。

出生率的下降以及嬰兒潮一代的衰老，共同改變着美國人口的年齡結構。18歲以下的人口佔比不足四分之一，在2010年基礎上下降了10%。

另外，美國人口正不斷離開中西部和東北部，向南部和西部遷移。過去10年的人口增長基本都發生在大都市地區，越來越多的小縣城居民選擇搬到更大的城市。

2021年4月26日，美國人口普查局就公布了各州的人口總數，國會眾議院據此調整了各州的席位，十幾個州的席位數目有所增減，或將影響共和黨與民主黨在國會的力量對比。此次詳細人口資料的公布，將為各州政治地圖的繪製，提供新的參考。

普查結果原本計劃在3月底發布，受疫情影響而推遲了日期。本次普查記錄的是2020年4月1日的人口狀況，因此無法反映出疫情中死亡的近62萬人口資料的損失。