拜登隨扈剛提示過方向　下一秒就行錯路　網民：美國總統還好嗎？

美國總統拜登大力推動的基礎建設法案，在參議院順利過關。不過有媒體拍到，拜登在回白宮時，疑似恍神的老毛病又犯了。當時隨扈示意要他往右轉，拜登看來放空，跟着隨扈方向繼續往前走。這段影片在網路上瘋傳，很多人問：總統還好嗎？



美國總統拜登周二搭乘海軍陸戰隊一號回到白宮，只是提着公事包的他，特勤局隨扈指路，要他往右轉。

拜登看了一下，還是自顧自的，跟着隨扈的方向直走，雖然最後還是到了門口，但這段疑似恍神畫面，讓美國網友瘋狂吐槽，有人問總統還好嗎？為什麼隨扈指路還能走錯？甚至有中國網民把他走錯路影片，配上搞笑音樂。

▼▼▼點圖即睇拜登疑行錯路情況▼▼▼

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這段小插曲引起網路熱議，不過原本該放假的拜登特別回到華府，其實是要辦正事。

美國總統拜登：「支持法案的共和黨議員們，你們展現無比勇氣。」 周二參議院才通過1.2萬億美元基礎建設法案，拜登周三再下一城，民主黨團仗着多數優勢，又在參院以50比49，通過3.5萬億美元預算藍圖，為拜登的教育、健保、能源政策開路。

美國總統拜登：「這就是我們『重建得更好』的方法。」 不過，拜登可能高興不太起來，因為家醜再度外揚！ 兒子亨特（Hunter Biden）2019年性愛影片，周二被媒體曝光。

拜登兒子亨特：「我覺得他偷了我的電腦，有三個人，好像是一組的，藥頭加上另外兩個人。」 影片中亨特和應召女郎談心，竟然大方承認自己的筆電被俄羅斯毒販偷走。這已經是亨特第三次弄丟存着拜登敏感資料的筆電，讓人擔心總統公子會成為國安機密破口。

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