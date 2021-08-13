朝鮮金玉珠被譽為「人民演員」　金正恩「造星」背後多重考量

根據朝鮮《勞動新聞》報道，朝鮮最高領導人金正恩日前向國務委員會演奏團聲樂演員金玉珠授予了「人民演員」稱號。「人民演員」是朝鮮授予藝術家的最高稱號。



這是朝鮮在2015年之後時隔6年再次向藝術家授予這一稱號。而年僅30多歲的金玉珠獲此殊榮令人矚目，合照時她站在金正恩身旁，顯示其地位已非同尋常。有聲音更認為，她會不會是與金正恩關係同樣「非比尋常」？

朝鮮三池淵管弦樂團於2018年2月8日晚在韓國江陵藝術中心演出期間，圖為歌手金玉珠演唱歌曲。（路透社）

金玉珠是誰？

金玉珠曾在朝鮮第一夫人李雪主曾效力的銀河管弦樂團擔任主唱隊長，解散後陸續加入青峰樂團、牡丹峰樂團、三池淵管弦樂團，最後才轉至國務委員會演奏團。在今年6月一場對勞動黨黨中央高層的演出中，總共26首表演曲目，金玉珠一個人就包辦了22首，韓國媒體分析，這場演出除了男聲合唱或演奏曲之外，基本上可說是金玉珠的演唱會。

另據韓國《朝鮮日報》報道，曾喻為「朝鮮版少女時代」的牡丹峰樂團已經超過1年沒有合體登台，所有團員銷聲匿跡，相較金玉珠的飛黃騰達，好幾名曾獲「功勳俳優」、「共和國英雄」榮譽稱號的人氣團員在今年1月的黨大會上也沒有露面。

早前，金玉珠曾以三池淵管弦樂團團員身份訪問韓國，其中號稱是朝鮮「最紅女歌手」的宋英，當時還和韓國女團「少女時代」的徐玄一起合唱，但返國後宋英也就此消失在舞台前。唯金玉珠獨得國家領導人金正恩的青睞，可謂攀上了事業新高峰。

有美女團之稱的三池淵管弦樂團2018年在韓國江原道首次演出，場面盛大。(路透社)

換個方式「造星」

自朝鮮最高領導人金正恩上任後，始終強調，朝鮮的文藝部門創作家和藝術家要創造更多具有時代氣息的作品。要相信自己的旋律和節拍最好，下大力量創造民謠，同時創造朝鮮式的大眾音樂等符合朝鮮人民情感需求的藝術作品。

懷着在朝鮮新的一百年開始掀起文藝革命的構想，他親自組建符合新時代要求的牡丹峰樂團。在此主導思想下，雖然藝術工作者們演繹的仍是傳統革命歌曲，但短裙熱舞配合不事雕琢的朝鮮天然美女，帶給外界耳目一新的感覺。

但也因這種將藝術與政治緊密結合的方式，讓「御用天團」成員的一舉一動都引起西方媒體的高度關注，各種揣測性質的新聞不斷。像是多年前盛傳「牡丹峰樂團」主唱玄松月遭處決的消息。但直到玄松月出現在朝鮮文藝工作者大會上讓謠言不攻自破。

力捧金玉珠 背後有深意

對於這次金正恩大動作授予金玉珠榮譽稱號與勳章，外界分析，這相當於是扶植金玉珠為新一代「國民巨星」，實施對演藝圈從業人員的優惠政策，正是為了阻斷年輕人對「韓流文化」吸收，開始培養朝鮮國內的藝人明星，利用他們確立國家內部紀律與精神武裝。

以此觀察，說金玉珠是金正恩「新歡」或言過其實，但能從「御用天團」脱穎而出，在朝鮮最高領導人的加持下走向萬千矚目的舞台中心，顯然是具有高度的政治象徵意義的。