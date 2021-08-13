東京奧運閉幕2天後　朝鮮首次播出賽事

日本東京奧運會在8月8日閉幕，據韓媒報道，朝鮮官方電視台在奧運閉幕2天後，才首次播出相關賽事。這與朝鮮過去在奧運開幕禮後數天就播出賽事的做法不同，被指原因可能與朝鮮今屆沒派員參賽有關。



朝鮮中央電視台8月10日播出女子足球E組第一輪英國對智利的比賽，這場比賽在7月21日舉行。韓媒指，根據電視節目表，當地也會播出中國與巴西隊之間的比賽。

東京奧運：圖為7月21日日本北海道札幌舉行英國對智利的女子足球賽事，英國足球員準備擲界外球。（Getty）

總部設於美國的朝鮮新聞網（NK NEWS）指，朝鮮中央電視台播放賽事時沒有旁述，而且影片解像度低，未知電視台如何獲取影片。

韓聯社報道，朝鮮官方電視台通常會在奧運開幕禮的數天後播放比賽，例如在2016年里約奧運時，朝鮮中央電視台在開幕禮的4天後開始播放賽事，但今年押後播放，可能是因為朝鮮在這屆奧運並未派員參賽。

朝鮮之前表示，為了防止運動員感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），因此並未派出代表團參賽，這是自1988年杯葛韓國漢城（現稱首爾）奧運後，33年來首次缺席。

【延伸閱讀】東京奧運｜超模級以色列跆拳道仙氣女神 IG狂曬比堅尼照粉絲暴增（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 35

【同場加映】東京奧運｜日本體操超陽光美少女爆紅 憑姣好身材加笑容俘虜網民（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

更多杉原愛子陽光美照▼▼▼