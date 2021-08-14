新冠疫苗丨富裕國家開打第3針　英國專家憂：恐讓全球更多人死亡

隨著Delta變種病毒來勢洶洶，許多國家已陸續開打第三劑新冠疫苗，對此，疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。



英國《衛報》報道，牛津疫苗小組專家波拉德（Andrew Pollard）及全球疫苗免疫聯盟執行長伯克利（Seth Berkley）聲明表示，「這對決策者來說是關鍵時刻，只要有一個富裕國家大規模施打加強劑，等同是向全世界傳達一個訊息，即『加強劑是必要』。」

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聲明指出，此舉將會把疫苗從分配體系中抽走，「更多人會死亡，因為他們根本沒有接種一劑疫苗的機會，如果數百萬人在缺少強力科學實證的情況下施打加強劑，歷史將會記住這些政治領導人拒絕在重大危機之際履行人道責任的時刻。」

目前德國、法國和以色列都在計劃或已經開始對老年人施打加強劑。世界衛生組織（WHO）日前表示，各國應在9月底前停止施打加強劑，以有助於緩解富國與窮國間的疫苗嚴重分配不均問題。美國稱不會聽從WHO呼籲，稱這是「錯誤的選擇」，美國食品和藥物管理局（FDA）已同意讓免疫力低下族群接種追第三劑，接下只要等美國疾病控制和預防中心（CDC）通過即可施行。

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