海地7.2級強震　酒店房屋倒塌　海嘯警報發出　至少29人死亡

加勒比海國家海地（Haiti）傳媒8月14日報道，當地發生黎克特制7.2級地震，震源深度10公里，屬淺層地震，造成多間房屋倒塌。有新聞網站發布的圖片顯示，當地不少建築物損毀，街上遍地瓦礫。

路透社報道，整個加勒比地區都感受到震動，不少人逃離居所，以防建築物倒塌。美國海嘯警報系統對海地地區發出海嘯警報。



傳有人傷亡

海地傳媒Haiti Libre報道，在7.2級地震發生後，西南部熱雷米市（Jérémie）傳出災情，據報南部有多間房屋倒塌，萊凱市（Les Cayes）也是重災區，有酒店與房屋倒塌。法新社引述民防官員說，地震造成至少29人死亡。搜救工作仍在進行。

美國地質調查局（USGS）與歐洲－地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）均把這次地震測定為7.2級，震源深度同樣為10公里。中國地震台網則把這次地震定為7.3級。

有當地新聞網站發布地震後的相片，顯示有不少建築物遭受地震破壞，滿地瓦礫。

發出海嘯警報

震央位置在海地西部，距離城鎮Petit Trou de Nippes僅8公里，距離首都太子港則約150公里。

美國海嘯警報系統對海地地區發出海嘯警報。

加勒比地區其他國家的居民也感受到震動，有居住在牙買加金斯敦市（Kingston）的居民稱「它（地震）搖醒了我，我的屋頂也發出噪音。」

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv — Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021

海地常受地震困擾

海地位於環太平洋火山帶（Ring of Fire），因此經常受到地震問題困擾，其中首都太子港（Port-au-Prince）曾於2010年1月發生7級地震，令當地傷亡慘重，導致超過30萬人死亡。