阿富汗變天・持續更新｜阿富汗總統將辭職　塔利班已組臨時政府

阿富汗形勢8月15日出現突破性發展，內政部證實塔利班（Taliban）武裝份子進入首都喀布爾（Kabul），市內多個地方傳出槍聲。塔利班發言人同時表示無意武力攻入，談判人員已在前往總統府途中，準備進行權力交接。



【1822】阿富汗總統加尼將辭職。塔利班已組臨時政府。

【1735】一名身在卡塔爾多哈的塔利班官員稱，塔利班副領袖、首席談判代表巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）將抵達阿富汗，但時間表未清楚。

圖為阿富汗塔利班副領袖、首席談判代表巴拉達爾及代表團成員2021年3月18日抵達俄羅斯莫斯科出席和談。（Reuters）

【1728】阿富汗署理內政部長米爾扎夸勒（Abdul Sattar Mirzakwal）稱，權力交接會是和平地進行，保安部隊會確保喀布爾安全。他稱喀布爾不會被攻擊。

【1724】阿富汗一名官員向美聯社稱，塔利班談判人員已在前往總統府途中，準備進行權力交接。

【1714】塔利班發言人稱，組織在與阿富汗政府會談，尋求進行和平的權力交接。

【1713】組織發言人稱無意對任何人報復，那些曾服務政府及軍方的人會被寬恕。

【1712】發言人呼籲公民留在國內，不要因為出於害怕而逃走。

【1711】組織身在卡塔爾多哈的領袖稱，政府軍必須停火，讓民眾及外國人通過。

【1710】塔利班身在卡塔爾多哈的領袖稱，已要求所有戰士在喀布爾的入待命，聖戰士未有殺死或傷害喀布爾任何人。

【1709】阿富汗總統辦公室在Twitter推文稱，市內數處傳出槍聲，保安部隊仍控制局勢。

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阿富汗內政部官員向路透社表示，塔利班已經從各方面進入喀布爾，並下令禁止在當地使用武力，容許民眾安全離開，以及要求女性前往指定保護區等。

塔利班其後發表停火聲明，下令武裝份子留在喀布爾城外等候，稱他們不希望有任何無辜的阿富汗民眾遭受傷亡，同時呼籲民眾留在當地，不要因為驚慌而逃離家園，重申塔利班無意損害民眾的生命、財產和尊嚴。

而在同一時間，阿富汗總統府辦公室的Twitter指出，喀布爾多個地方傳出槍聲，但保安部隊已經控制情況。塔利班發言人敦促阿富汗政府部隊停火，為民眾及外國人提供安全通道，指塔利班無意向任何人報復，強調會原諒所有為政府及軍方效力的人士。

對於塔利班迫近喀布爾，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）與北約高層官員及美國和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）舉行緊急會議。塔利班則表示正與阿富汗政府談判，討論對方和平交出喀布爾的可能。