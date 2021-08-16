阿富汗局勢｜副總統薩利赫：我仍留在國內　不會向塔利班屈服

塔利班進入阿富汗首都喀布爾，總統加尼（Ashraf Ghani Ahma）出逃，阿富汗政府已事實上崩潰。副總統薩利赫（Amrullah Saleh）在社交網站上表示，他仍留在國家未有離開。



薩利赫8月16日在個人Twitter上，表示他仍還留在阿富汗與人民站在一起，以反對巴基斯坦支持的壓迫和野蠻獨裁統治。他過去曾表示，永遠不會向塔利班運動武裝分子屈服。

In my soil. With d people. For a cause & purpose. With solid belief in righteousness. Opposing Pak bcked oppression & brutal dictatorship is our legitimacy.

در خاک خود. با مردم خود. برای یک داعیه و هدف واقعی.با اعتقاد راسخ به حقانیت. مقاومت در برابر سلطه ی ظلم منبع مشروعیت ماست. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021

塔利班在進入首都喀布爾，佔領總統府後宣佈當地戰爭結束。阿富汗總統加尼表示為避免流血衝突，他已離開阿富汗，但未透露現在身在何處。他的私人警衛向卡塔爾半島電視台表示，加尼已前往烏茲別克。