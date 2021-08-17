阿富汗局勢｜日媒：拜登遏制中國的如意算盤落空了

塔利班武裝重新掌控阿富汗、美國倉惶撤走，日媒8月16日刊發文章指出，阿富汗政局突變，拜登（Joe Biden）政府想騰出手遏制中國的如意算盤落空。



「阿富汗危機阻礙了拜登（將目光）聚焦於中國的努力。」日本媒體《日經亞洲評論》8月16日以此為題發文稱，阿富汗緊張局勢持續升級之際，白宮面臨的批評聲也不斷加劇，與此同時，「美國總統拜登將外交政策重點放在中國上的努力陷入混亂」。

「震驚」——面對塔利班武裝持續攻佔城市、阿富汗政府軍迅速潰敗，華盛頓和西方國家表達了這樣的感受。當拜登政府宣佈從阿富汗撤軍時，說正結束美國曆史上最長的戰爭，並將注意力轉向對抗中國和抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

然而，拜登的計劃落空了。

美國總統拜登多次表示聯合盟友一起對抗中國。圖為2021年8月10日，拜登參加記者會強調從阿富汗撤軍不後悔。（AP）

華盛頓智庫「美國和平研究所」高級專家阿斯芬迪亞爾（Asfendiar Mir）指出：「目前，大國間的競爭不在近期議程上。拜登必須就美國的信譽問題建立一個新的精英共識，他的外交政策團隊希望把重點放在中國和大國競爭上。他們花了很多時間研究如何遏制中國。然而，相反的情況發生了，他們現在將被迫去管（阿富汗）。」

值得一提的是，按照原本計劃，拜登正在把目標轉向一項更大的努力，已向各國發出邀請，參加12月9日至12月10日舉行的全球民主峰會，主題是反威權、腐敗，促人權。

多數媒體的評論普遍認為，這是拜登政府遏制中國的新招。有分析人士警告說，當拜登舉辦全球民主峰會之際，一場美中危機可能會在2021年底前成為現實。

目前來看，在這場阿富汗危機下，美國很可能已自顧不暇。