阿富汗局勢｜美媒：華府錯估形勢背後　拜登剛愎自用又卸責

美國倉促撤出阿富汗之際，害怕極端組織塔利班重新上台的群眾為逃離阿富汗，不惜攀附在美軍軍機起落架上，更被拍得從高空摔落、令人慘不忍睹的畫面。美國總統拜登（Joe Biden）被迫中斷度假急返白宮發言，惟他仍不願承認決策失當，導致阿富汗陷入混亂。



美國有線新聞網絡（CNN）21日稱，阿富汗變天後，拜登一直面臨來自包括政治盟友的各方的要求，請他就阿富汗落入塔利班手中一事發聲。

拜登的高級幕僚已開始公開承認，阿國軍隊潰敗速度讓他們猝不及防，但想拜登在向全國發表談話前，先穩定喀布爾局勢。拜登在今夏初期還說塔利班「不太可能」再度掌權，但對照現時情勢，更顯得美國三軍統帥被「殺」個措手不及。

CNN引述知情人士稱，拜登曾在簡報會上問其幕僚團隊，他們怎會錯估阿富汗軍隊崩潰的時間。對於阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）未能實現他在白宮6月擬定、避免該國主要城市落入塔利班手中的計劃，拜登也表示失望。

拜登長期以來對自己飽經歷練的外交政策觀點和政治戰略感到自信。幕僚指出，雖然拜登歡迎不同意見與激烈辯論，但假如他感覺自己對於情勢的了解遭到質疑，尤其是國際事務，就很可能突然中止討論。

阿富汗變天：圖為美國總統拜登8月16日在白宮東廳就阿富汗發表講話。（AP）

拜登的固執充分顯現在他16日於白宮東廳（East Room）發表的演說中。他花了大把時間捍衛撤軍決定，卻輕巧帶過政府失算的事實。

拜登僅提到，塔利班攻城掠地與阿富汗政府垮台速度「超過我們預期」，同時強調他結束戰爭的意圖並未改變。

據幕僚說法，從拜登在公開或私下場合的表現看來，他並不認為自己的撤軍決定導致當前危機。相反地，他把責任歸咎於阿富汗軍隊分崩離析、美國前總統特朗普去年與塔利班達成和平協議，以及前朝政府不斷擴大美軍在阿富汗任務，卻未考慮如何終結戰爭等等。

拜登也嚴厲批評加尼，稱他建議加尼與塔利班達成政治解決方案時，對方「斷然拒絕」。他也批評加尼對阿富汗政府軍實力的評估是錯。