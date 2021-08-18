阿富汗局勢︱傳塔利班在賈拉拉巴德市向集會者開槍　有人死傷

據俄羅斯衛星通訊社8月18日報道，阿富汗東部省份楠格哈爾省（Nangarhar）居民對該社透露，塔利班組織武裝分子在楠格哈爾省對支持阿富汗國旗的集會參與者開槍，報道指，槍擊造成死傷。



阿富汗帕傑瓦克通訊社（Pajhwok Afghan News）指，事件發生在楠格哈爾省的省會賈拉拉巴德市（Jalalabad City），塔利班向示威者開槍，也有一些記者被打。

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

俄媒引述當地消息人士稱，在東部楠格哈爾省，塔利班成員向聚集在那裏支持阿富汗國旗的人們開槍。

消息人士說，一些人被殺，另一些人受傷。

▼阿富汗變天後，到處可見塔利班武裝分子（請點擊圖集瀏覽）▼

塔利班8月15日進入喀布爾，並控制總統府。塔利班17日宣佈在阿富汗全境實施「大赦」，並敦促女性加入其政府，以圖平息首都喀布爾的緊張情緒。

目前塔利班正在鞏固對阿富汗的控制，塔利班領導人告訴該組織武裝分子，禁止進入喀布爾的私人住宅和偷竊私人車輛。