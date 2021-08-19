阿富汗塔利班發言人在記者會展現溫和姿態　引各方猜測｜國際晨報

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月17日召開他們重新執掌阿富汗後的首場記者會，主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）期間展現的溫和姿態卻引起各界猜測。儘管塔利班承諾保障人民的權利，阿富汗民眾和國際社會仍未知他們是否可信。



塔利班稱與20年前大不同

穆賈希德在記者會上稱，他們不想有任何內部或外部敵人，並會在伊斯蘭律法的框架內尊重女性權利。他稱塔利班將赦免前政府的士兵和成員，又說會停止生產毒品。塔利班強調他們與20年前大為不同，主張組建包容的政府。

記者：感震驚

英國廣播公司（BBC）報道，過去記者一直只能透過電話與穆賈希德聯繫，直至這次才首次看到他的臉，有BBC記者更對此感「震驚」，又認為穆賈希德多年來發表令人覺得「嗜血」的言論，現在他忽然熱愛和平，令她感到並不一致。有人也懷疑負責當「穆賈希德」的塔利班成員不止1人。

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塔利班17日亦首次派出高層，在喀布爾接受一名電視台女記者採訪，或在加強其温和形象。

聯合國17日則指，聯合國需先看到塔利班在履行承諾方面的實際行動。阿富汗民眾亦未相信塔利班的承諾，有女性認為這只是一個詭計，擔心女性或正嚥下最後一口自由空氣。

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