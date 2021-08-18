新冠肺炎丨日本增近2.4萬人確診再創新高　10月F1賽車分站賽取消

日本的新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在升溫，8月18日有近2.4萬人確診，數目再創新高，全國有27個府縣的感染人數刷新紀錄。一級方程式賽車（Formula 1）大會決定取消原定10月舉行的日本分站賽。



共同社報道，8月18日有23,916人新確診，數字較前一天的20,361人大幅升高，全國27個府縣的單日確診人數也創新紀錄，包括宮城、愛知、沖繩等，大阪府更首次達到2000多人。

40多歲女子家中身亡

日本放送協會報道，全國重症患者人數升至1716人，為連續第6天創新高。疫情升溫令醫療系統無法負荷，東京都8月17日公布一名40多歲女子死亡，她一家三口均染疫，但全部在家中療養。報道指，東京都自第5波疫情以來，已有7人在家中療養期間死亡。

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F1賽車分站賽取消

受疫情影響，一級方程式賽車（Formula 1）決定取消原定10月10日在日本鈴鹿賽道舉行的日本大獎賽，這是連續第二年取消日本站賽事。