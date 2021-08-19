阿富汗局勢｜拜登：或延長撤軍最後期限　不認同判斷失誤

美國總統拜登（Joe Biden）8月18日在阿富汗變天後首次接受媒體專訪，稱撤軍造成的混亂是無法避免的，他表示，在美國公民撤離工作完成前，美國軍隊將不會離開阿富汗。這意味着部分美軍或將在撤軍期限8月31日後仍然駐留。



在8月18日美國廣播公司（ABC）對拜登的專訪中，主持人斯蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）問道，美國在阿富汗的撤軍計劃是否可以處理得更好，拜登指出，沒有一種完美的處理方式可以讓美國完全脱身，他稱混亂是無法避免的。

2021年8月18日，拜登接受ABC專訪，這是阿富汗局勢發生巨變後他首次接受訪問。（ABC採訪截圖）

拜登表示，目前正在盡力撤離人員，且在美國公民撤離工作完成前，美國軍隊將不會離開阿富汗，這意味着部分美軍或將在撤軍期限8月31日後仍然駐留。

他說，目前塔利班正在與美國合作，讓美國公民安全離開，但美國在幫助撤離其他人員時遇到了困難。當主持人提及阿富汗機場的混亂情況後，拜登指出，在看到機場圖片後，他認為美國必須採取快速行動保證機場的安全，他稱這一點「我們做到了」。

EXCLUSIVE: Pressed on whether the U.S.'s exit from Afghanistan could have been handled better, Pres. Biden tells @GStephanopoulos, "The idea that somehow, there's a way to have gotten out without chaos ensuing—I don't know how that happens." https://t.co/mH1AyWI5lb pic.twitter.com/osAwdDQy2L — ABC News (@ABC) August 18, 2021

當被主持人問及，阿富汗局勢發生劇變，是否是美國情報、計劃、執行或是判斷出現失誤時，拜登表示，阿富汗的領導人已經乘機前往其他國家，美國訓練的阿富汗軍隊也出現嚴重崩潰，30餘萬軍人丟掉裝備離開，這都是阿富汗正在發生的事情，對於美國來說，是否要按照承諾離開，是一個簡單的選擇。

拜登進一步解釋稱，特朗普（Donald Trump）政府曾與塔利班達成以美國撤軍為前提的協議，塔利班也如約沒有對美國軍隊進行襲擊，因此撤軍計劃「是一個簡單的選擇」。