阿富汗局勢｜鴉片利錢豐厚　阿富汗可以「戒毒」？

阿富汗的海洛英是極端組織塔利班組資金來源之一,惟組織控制阿富汗後,8月17日它的發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在記者會承諾阿富汗將停止生產毒品。但有專家稱,他們將難以擺脫這個利錢豐厚的事業。



8月17日,穆賈希德在記者會上說,「我們向我們的同胞和國際社會保證,我們不會再生產任何毒品。2001年,如果你們還記得,我們在2001年將毒品內容生產歸零,但不幸的是,當時我們的國家被佔領,甚至政府層面也為毒品的再生產鋪平了道路——每個人都捲入其中。」

「但是從現在開始,沒有人會參與進來,沒有人可以參與毒品走私。今天,當我們進入喀布爾時,我們看到許多年輕人坐在橋下或牆邊,他們正在吸毒。這太不幸了。看到這些對未來沒有任何信心的年輕人,我感到很難過。從現在開始,阿富汗將是一個無毒國家,但我們需要國際援助。國際社會應該幫助我們,以便我們能夠擁有替代作物。我們可以提供替代作物。然後,當然,很快,我們就可以結束生產毒品。」

塔利班的反海洛英說辭與尊重人權和媒體自由的類似承諾一樣,被分析家視為新塔利班領導人為獲得國際支持而致力展現出更溫和面貌的一部分。

世界上絕大多數鴉片和海洛英都來自阿富汗,生產和出口集中在塔利班控制區域,塔利班在20年叛亂期間對這些毒品徵收重稅。

圖為2013年4月,一名阿富汗士兵走過坎大哈省一片罌粟田。(Getty)

倫敦大學亞非學院(SOAS University of London)國際毒品交易專家古德漢德(Jonathan Goodhand)說,毒品已成為塔利班的關鍵資源,他們將很難禁止。

古德漢德說:「他們想塑造自己更溫和、更願意與西方接觸的形象,他們意識到毒品是實現目標的一種方式。」

古德漢德表示,但另一方面,任何對毒品的壓制都會打擊到塔利班政治心臟地帶的農民,特別是海曼德省(Helmand)和坎大哈省(Kandahar)。他補充說,「針對毒品採取非常激進的手段勢必十分困難」。

圖為2011年5月,阿富汗巴達赫尚省法扎巴德一名男子抱着孩子,走到罌粟田中採收鴉片汁液(Getty)

穆賈希德在記者會上懇請國際援助,為農民提供罌粟替代作物;罌粟是嗎啡和海洛英的主要原料。 這項呼籲可能會引起過去10年來為北約軍隊、非政府組織和聯合國效力的工作人員一陣乾笑,他們試圖破除阿富汗對罌粟種植的依賴,但一切徒勞無功。

調查指出,塔利班控制地區的農民經常面臨來自當地軍閥和戰士的施壓而種植罌粟。

此外,《恐怖的種子:海洛英如何為塔利班和蓋達組織提供資金》(Seeds of Terror: How Heroin Is Bankrolling the Taliban and al Qaeda)一書作者彼得(Gretchen Peters)認為,鴉片產業為貧困農民帶來收入,阿富汗沒有鴉片將難以生存。