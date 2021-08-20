認識阿富汗︱坐擁豐富礦產卻仍有巨額貿易逆差　連年戰亂害苦國家

阿富汗變天的消息引起全球關注，當地大批民眾湧往機場試圖離國、爭相爬上飛機的片段在網絡熱傳。「阿富汗」突然成為國際新聞的關鍵詞，但它究竟是一個怎樣的國家？其實這國擁有豐富礦產資源，可是連年的戰亂令國家無力開發礦藏，結果對外貿易反而多年存在巨額逆差，當地也是接受國際援助最多的國家。



嚴重依賴進口

阿富汗的製造業不發達，當地國內市場嚴重依賴進口，從家居用品、食品、醫藥到石油產品等，都依靠從國外入口。

2019至20年度，當地進口額為67.77億美元，出口額則僅8.64億美元，意味貿易逆差達到59.13億美元，事實上，巨額貿易逆差的數字在近年有下降趨勢，但相信這個局面難在短期大幅改變。

圖為2021年8月19日，阿富汗喀布爾有塔利班戰士巡邏。（AP）

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「沉睡」的礦藏資源

阿富汗的「先天」條件不差，擁有豐富礦產資源，起碼有1400多處礦藏，例如是鐵、銅、金、銀、白金、寶石、大理石等，估計價值超過3萬億美元，但問題是阿富汗戰爭持續多年，大量工廠已遭破壞，令這些礦產難以開發。

外資企業卻步

阿富汗的戰亂問題，還影響當地對外資的吸引力。由於局勢不穩，阿富汗經常有爆炸、綁架事件發生，加上基礎設施不佳，有缺電、電壓不穩等問題，結果令不少外資企業對這個國家卻步。在2003至2015年之間，當地有近4.5萬家公司向政府註冊，當中只有2822家為外國公司。

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中國為第三大貿易夥伴

在2019年至2020年的財政年度，阿富汗的最大貿易夥伴為巴基斯坦（13.56億美元），之後為伊朗（12.62億美元）與中國（11.88億美元）。中國對當地的主要出口商品為電器、電子產品、醫藥、機械設備和紡織服裝，主要進口商品為農產品。

世上接受國際援助最多的國家

充斥各種問題的阿富汗，成為接受最多國際援助的國家，從2002年至2017年，國際社會向阿富汗實際援助818.3億美元，平均每年51.1億美元，其中美國最多，之後為日本與德國。