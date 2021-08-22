阿富汗局勢｜機場混亂爆人踩人美警告公民勿往　擬令私企配合撤人

阿富汗武裝組織塔利班重掌政權後，大批民眾嘗試逃離當地，首都喀布爾（Kabul）機場情況持續混亂。美媒8月21日報道，美國拜登（Joe Biden）政府正考慮向主要商業航空公司發出指令，要求協助在阿富汗的空中撤離工作。



《華盛頓郵報》引述知情的美國官員稱，由於擠入喀布爾機場裏的人群持續增加，機場的所有閘口都關閉了，美國政府正致力盡快緩解相關問題，接走滯留該處的人士。

圖為2021年8月20日，美國海軍陸戰隊於阿富汗喀布爾的機場駐守。（AP）

機場的混亂情況已持續一週，英媒8月18日引述一名北約（NATO）安全官員稱，喀布爾機場一個閘口發生人踩人事件，導致17人受傷。19日更有報道指，一名14歲少女在機場被恐慌的人群衝撞跌倒地上，繼而遭踩踏而亡。

現時數以千計的美國人和阿富汗人正在機場內試圖逃離該國，而機場閘口外仍有大量人群。許多人已經在悶熱的天氣裏待了好幾天，逐漸被人群的重量壓得喘不過氣。美國8月21日向身在當地的國民發出警示，建議他們避免前往機場。

白宮據報正考慮實施緩解上述問題的替代方案。《華爾街日報》21日報道，美國國防部已經知會幾間主要航空公司，準備啟動二戰後成立的「民用後備航空隊計劃」（Civil Reserve Air Fleet，CRAF）。

報道指出，拜登政府計劃向5間主要航空公司調用20架商用航機，商用飛機或非直接調動前往阿富汗，而可能是從其他地點的美軍基地起飛，包括卡塔爾巴林、及德國，接載已經轉移到當地的人士。

美國官員說，美國運輸司令部已經提前通知相關航空公司，稱他們可能會隨時被告知需要調動後備航空隊。報道稱，目前白宮、國防部和商務部尚未有最終定案。