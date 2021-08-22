阿富汗局勢｜塔利班冀俄羅斯出面調停與反對勢力間紛爭

德媒8月21日報道，俄羅斯駐阿富汗大使日爾諾夫（ Dmitry Zhirnov ）向媒體透露稱，塔利班領導層有與仍在潘傑希爾谷地（Panjshir Valley）抵抗的反塔利班武裝力量達成和解協議的計劃，並且希望俄羅斯方面向反塔利班武裝力量代為轉達和解意願。



2021年8月19日，塔利班武裝分子在阿富汗喀布爾巡邏。（AP）

據德國之聲報道，日爾諾夫還表示，塔利班稱他們不願看到潘傑希爾谷地繼續「無意義的流血衝突」。潘傑希爾谷地位於阿富汗首都喀布爾以北150公里處，自阿富汗前副總統薩利赫（ Amrullah Saleh）於8月17日正式宣布另立門戶，與塔利班對抗到底以來，各路反塔利班力量逐漸集結到潘傑希爾谷地，大有與塔利班在此進行「終極決戰」的架勢。

這樣的局面對急於穩定國內政局的塔利班來說頗為棘手，如果純粹憑藉軍事手段的話，一旦久攻不下，塔利班將面臨之前望風而降的北部地方軍閥集體造反的重大風險。

因此，借助俄羅斯在北方少民軍閥中的「影響力優勢」進行居中調停就成了塔利班領導層當下性價比最高的選項，而莫斯科方面也藉此獲得了在未來阿富汗重建過程中增強話語權的重要籌碼。