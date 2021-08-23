認識阿富汗︱文明古國長年帶傷　戰亂與動盪中撲朔前路

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）重掌政權引發全球關注。阿富汗是一個歷史上長期處於重要帝國邊緣，充滿戰爭和社會動蕩的國家。



歷史與今天

阿富汗1747年正式建立阿富汗王國，但19世紀後因國力在日漸衰敗而成為英國和俄羅斯的角逐場。它1919年8月19日正式擺脫英國殖民統治並獨立後發生2次政變，又遭遇前蘇聯入侵。前蘇聯軍隊撤出阿富汗後，當地再因各派爭權奪利陷入內戰。

阿富汗1992年成為阿富汗伊斯蘭國後，一班自稱塔利班的宗教學生拿起武器成為武裝分子，於1996年建立政權。塔利班1997年10月改國名為阿富汗伊斯蘭酋長國（Islamic Emirate of Afghanistan），在國內實行伊斯蘭統治。

阿富汗局勢：圖為8月19日，塔利班戰士在喀布爾展示他們的旗幟。（AP）

塔利班政權在2001年「九一一」事件後遭受美軍及北約（NATO）軍隊打擊倒台。阿富汗同年12月5日成立臨時政府，2004年9月舉行首次總統大選，卡爾扎伊（Hamid Karzai）當選首任民選總統。卡爾扎伊完成兩個總統任期後，前財長加尼（Ashraf Ghani）在大選中獲勝，成為阿富汗總統。

地理環境

亞洲中西部內陸國家阿富汗位於中亞、西亞和南亞交匯處，南部和東部與巴基斯坦接壤，西靠伊朗，北部與土庫曼、烏茲別克、塔吉克為鄰，東北部的瓦罕走廊（Wakhan Corridor，又稱阿富汗走廊）與中國相毗鄰。

阿富汗國土面積64.75萬平方公里，全國劃分為34個省，368個行政區。首都喀布爾（Kabul）是一座歷史悠久的古城，早在2000多年前就是東、西方貿易往來的中心，還是歐洲、中亞往返南亞次大陸的交通要塞。

阿富汗局勢：圖為8月16日，數百名民眾在阿富汗首都喀布爾追着一架美軍C-17運輸機跑。（AP）

阿富汗人口約為3220萬，男女比例差不多。由於常年戰爭，全國人口中青少年佔比非常高。當地15歲以下人口佔47.7%，居全球最高之列。常年戰爭導致近25%的人曾背井離鄉。全球迄今尚有460萬阿富汗人處於流亡狀態，其中270萬人獲難民身份。