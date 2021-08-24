拜登被抨擊拋棄美國人：美軍交出空軍基地完全投降了

美國前常駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）8月22日批評美國總統拜登（Joe Biden）阿富汗撤軍是「令人尷尬的失敗，他們沒有和塔利班談判，他們完全向塔利班投降了。」



2020年8月24日，黑利在美國共和黨全國代表大會上發表演講後離開。（AP）

據美國《國會山報》8月22日報道，黑利當天在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目中批評拜登政府撤軍行動，提到「他們投降交出了巴格拉姆空軍基地，這是北約（OTAN）的一個主要中心。他們投降交出了價值850億美元的設備和武器，我們本來應該從那帶走的。他們放棄了美國人，在撤出美國人之前就撤走了我們的軍隊。他們拋棄了我們的阿富汗盟友，這些盟友保護了像我丈夫一樣的人。」

據了解，黑利的丈夫是美國南卡羅來納州陸軍國民警衛隊的一名軍官，曾於2012年前往阿富汗執行了為期一年的任務。

黑利認為，拜登政府現在必須不惜一切代價讓美國人離開阿富汗。「這是一個令人難以置信的場面，不誇張地說，塔利班手上有我們美國人質」。

與此同時，拜登8月22日在接受媒體採訪時，反駁了那些質疑從阿富汗撤軍時機的言論，強調美國從阿富汗撤軍的必要性。

拜登表示，這場長達20年的戰爭已經造成2,448名美國人死亡，20,722人受傷。「要繼續戰爭就需要增加駐阿富汗的美軍部隊數量，考慮到國家利益我決定結束戰爭」。