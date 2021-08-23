阿富汗局勢｜安全部隊與身份不明襲擊者機場爆槍戰　1死3傷

德國聯邦國防軍在Twitter上發文指，阿富汗安全部隊8月23日與身份不明的襲擊者在喀布爾（Kabul）機場北部閘口交火。美軍和德軍也參與戰鬥。



一名阿富汗安全部隊成員在戰鬥中喪生，另外3人受傷，德軍在帖文中未有說明死者是否部署在機場守衛的塔利班武裝分子。

Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021

阿富汗武裝組織塔利班重掌政權後，大批民眾嘗試逃離當地，首都喀布爾機場情況持續混亂，外國政府正在部署部隊撤離滯留該處的公民和阿富汗人。

機場閘口更因此發生人踩人事件，機場周圍已有至少20人死亡。北約（NATO）外交人員向路透社說，部隊位處喀布爾機場外圍，與塔利班嚴守一定距離，以免發生衝突。